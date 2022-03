OHL versterkt zich met 19-jarige middenvelder Cedrik Gbo

"Cedrik heeft op jonge leeftijd al veelbelovende dingen laten zien. We halen hem nu al naar Leuven om tot het einde van dit seizoen zijn kwaliteiten van dichtbij te kunnen inschatten en hem met oog op volgend seizoen al te laten integreren in de groep", laat Wim De Corte, technisch directeur bij OHL, weten via de website van de club.

Gbo is nog maar 19 jaar, maar in Tunesië heeft hij zijn kwaliteiten al in de verf kunnen zetten. De Ivoriaan speelde 13 wedstrijden voor Esperance Tunis waaronder een wedstrijd in de Afrikaanse Champions League en de Supercup.



OHL heeft ook een aankoopoptie, dus de club zal bekijken hoe hij het ervan af brengt in Leuven. Gbo is in ieder geval tevreden dat hij de Leuvense kleuren mag verdedigen.



"Ik ben heel gelukkig om hier te zijn en deel uit te maken van de Leuvense familie”, aldus Cedrik Gbo. "Ik hoop me hier te bewijzen en me voort te ontwikkelen als voetballer."

OHL staat momenteel 10e in de stand. Vanavond ontvangt het in eigen huis leider Union.