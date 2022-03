Strijd op 3 fronten bezorgt Gent denkwerk: "Niemand onthoudt Europees parcours als we bekerfinale verliezen"

"Natuurlijk is het fantastisch dat we op 3 fronten actief zijn." Gent begint tegen PAOK Saloniki met trots aan het tweede deel van zijn Europees avontuur. Al bezorgt de drukke kalender de club ook kopzorgen. "Ik zie ons de Conference League niet winnen, dat zorgt voor een dubbel gevoel", zegt Michel Louwagie.

Michel Louwagie trekt met een dubbel gevoel naar Griekenland. De grote man bij Gent is trots dat zijn ploeg nog actief is op 3 fronten, maar ziet daar ook een nadeel in: een propvolle agenda. "Ik zie ons ook de Conference League niet winnen", zegt de manager. "We zitten in de bekerfinale. Die moet je niet spelen, maar winnen. En we strijden ook nog eens om een play-offticket in de competitie." Dus danst Gent op een slappe koord. Trekt de ploeg de kaart van de Beker in eigen land, of gaat die vol voor een Europees avontuur en een boost voor de Belgische coëfficiënt?

"We willen vooral een prijs pakken: de Beker of de Conference League. Maar als je in de Conference League naar de halve finale gaat en je verliest de bekerfinale, weet over 10 jaar niemand nog dat je zo ver bent geraakt."

Ik denk dat het geweldig leeft om verder te gaan in Europa, maar het wordt veel. Michel Louwagie

Gent kan een degelijk rapport voorleggen sinds de titel in 2015, vindt Louwagie. "De afgelopen 7 jaar speelden we telkens Europees en haalden we telkens de top 5 in de competitie. Uiteraard kijken mensen naar de prijzen..." En sinds de titel in 2015 wonnen de Buffalo's geen prijs meer. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. "Natuurlijk is het fantastisch dat we op 3 fronten actief zijn. De spelers zullen er ook vol voor gaan om elke wedstrijd te winnen. Ik denk dat het geweldig leeft om verder te gaan in Europa, maar het wordt veel." "Ik herinner me de campagne van Club Brugge waar ze de kwartfinales spelen van de Europa League, de Beker winnen, maar in het kampioenschap tekort schieten tegen ons", deelt Louwagie. "Dat zet ons aan om na te denken over onze aanpak."

Gent heeft een duidelijk doel dit seizoen: de goede vorm verzilveren.

Plooien gladgestreken met fans?

De hemel boven de Ghelamco Arena is helemaal opgeklaard. Na weken met supportersprotest en mindere sportieve prestaties, lijken Ivan De Witte en Michel Louwagie de club weer op de rails te hebben. Er is een supportersraad opgericht en de voorzitter zat ook samen met de Gentse Ultra's. "Dat is goed verlopen", zegt Louwagie. "Dus we hopen dat iedereen zich opnieuw achter de ploeg schaart."

Een ploeg die ook vlot draait dankzij uitblinkers Depoitre en Kums. "Laurent Depoitre was in zijn eerste jaar ook niet weg te denken uit de basis. Vorig seizoen sukkelde hij met een voetblessure. Nu is hij weer op niveau." En ook voor Sven Sven Kums heeft Louwagie bewondering. "Sven wordt beter met de jaren en heeft veel wedstrijden nodig. Voor hem is het misschien een gelukje dat er zoveel wedstrijden op de agenda staan."