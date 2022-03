Waarom wil Abramovitsj Chelsea plots zo snel kwijt? En kunnen er gevolgen zijn voor Romelu Lukaku?

Het kaartenhuisje van Roman Abramovitsj (55) bij Chelsea is razendsnel ingestort. De Russische inval in Oekraïne heeft ook de steenrijke eigenaar van de Londense club meegesleurd. Sporteconoom Thomas Peeters duidt waarom Abramovitsj zo snel overgaat tot een verkoop van zijn blauwe geliefde.

"Als je me twee weken geleden had gezegd dat Roman Abramovitsj Chelsea zou verkopen, dan had ik je niet geloofd. Het is een enorme verrassing op dat vlak, al is zijn zet misschien iets minder groot na de gebeurtenissen die elkaar nu zo snel opvolgen." Sporteconoom Thomas Peeters is dus niet volkomen verrast door de communicatie van Roman Abramovitsj, sinds 2003 eigenaar van Chelsea. Abramovitsj dreigt een prijs te betalen voor zijn verwantschap met de Russische president Vladimir Poetin. De Rus probeert financiële sancties af te wenden en wil zijn Engelse liefde niet mee de dieperik in sleuren. "Het is nog niet duidelijk wat zijn exacte beweegredenen zijn, maar het ziet er naar uit dat er persoonlijke sancties zullen komen", legt Peeters uit. "Hij wil de bezittingen van de club dan ook vrijwaren. Mocht Abramovitsj geen zaken meer mogen doen, dan zou dat kunnen betekenen dat ook Chelsea geen transacties meer kan doen. Dat wil hij vermijden."

"Chelsea is nu zeker meer waard dan bij de aankoop"

De bankrekening van Roman Abramovitsj kan natuurlijk tegen een stootje, maar zal hij Chelsea met winst kunnen verkopen? "Dat staat buiten kijf", antwoordt de sporteconoom. "Van een omzet van 150 à 200 miljoen euro is Chelsea naar een omzet van ruim een half miljard gegaan op jaarbasis. De club is dus zeker meer waard dan bij de aankoop." "We zijn misschien wat vergeten hoe de beginperiode van Chelsea onder Abramovitsj was: Chelsea was toen niet de Europese topclub die het nu wel is. Er zal dus zeker winst geboekt worden."

Iedereen weet dat Abramovitsj snel moet zijn, maar er is zeker interesse. Kijk maar naar Newcastle: zij presteren minder dan Chelsea, maar ook daar stonden ze in de rij. Sporteconoom Thomas Peeters

Al is de klok geen bondgenoot van Abramovitsj. De Engelse politici hijgen in zijn nek. "Iedereen weet dat hij snel moet zijn, maar er is zeker interesse. Kijk maar naar Newcastle: zij presteren minder dan Chelsea, maar ook daar stonden ze in de rij." "Een koper vinden zal dus geen probleem worden, maar als het snel moet gaan, dan is de onderhandelingsmarge van Abramovitsj natuurlijk minder groot."

Wie wordt de opvolger en zijn er gevolgen voor Romelu Lukaku?