Roman Abramovitsj verkoopt Chelsea: "Netto-opbrengst gaat naar slachtoffers oorlog"

Wie de opvolger van Roman Abramovitsj wordt, is uiteraard nog niet geweten. Eerder vandaag zei de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss (86) in de Zwitserse pers dat hem de vraag is gesteld om Chelsea te kopen.

Maar er is nog niets beslist: geïnteresseerden zouden nog tot eind deze week een bod mogen doen bij Abramovitsj.

In de wandelgangen doet ook de naam van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly (46) de ronde als potentiële kandidaat. Hij is de (mede-)eigenaar van de LA Dodgers en de LA Lakers en toonde in het verleden al interesse.

Volgens verschillende bronnen bedraagt de vraagprijs zo'n 2,25 miljard euro.