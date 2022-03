Club Brugge lanceert eerste fanclub voor doven en slechthorenden

De oprichting van de supportersgroep is een primeur in ons land. En eentje waar ook een grote doelgroep voor is. In Vlaanderen zijn er ongeveer 0,5 miljoen mensen die niet alles kunnen horen. Dat is dus ongeveer 1 op de 12 mensen. Vertaald naar een vol Jan Breydelstadion zijn dit ongeveer 2.500 Clubsupporters.

Volgens Club Brugge heeft de fangroep drie doelstsellingen. “Fans die doof of slechthorend zijn bereiken en verbinden met elkaar in hun passie rond Club Brugge. Daarnaast vanuit hun expertise de club ondersteunen in het toegankelijk en inclusief maken van de voetbalbeleving voor doven en slechthorenden via kennis -en informatiedeling. En tot slot aangepaste activiteiten organiseren voor doven en slechthorenden rond de fanbeleving.”