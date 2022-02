Dan toch geen "Wout Bosberg"-trofee: Edwig Van Hooydonck deed 31 jaar geleden nog straffer

Wout van Aert deed exact een minuut over de kasseistrook van de Bosberg. Daarmee is hij op Strava de "King Of The Mountain" (de allersnelste op Strava, red.) op de bewuste passage.

Een trofee om trots op te zijn. En dus plaatste hij een trofee achter zijn beschrijving van de rit: "Wout Bosberg". Daarmee verwijst hij naar Edwig "Eddy Bosberg" Van Hooydonck, de legendarische renner uit Wuustwezel die zowel in 1989 als in 1991 de Ronde Van Vlaanderen won na een beslissende demarrage op de Bosberg.

Wat blijkt nu: Wout van Aert mag van geluk spreken dat Strava in 1991 nog niet bestond, want dan zou de trofee op naam komen Edwig Van Hooydonck. Die deed er in 1991 59 seconden over. Van de start van de kasseitjes tot aan het huis boven op de helling.

En dus blijft de trofee "Wout Bosberg" voorlopig nog "Eddy Bosberg". En dat is geen schande.