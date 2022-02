Beerschot heeft geen oren naar inhaalmatch en wil forfaitnederlaag voor Standard

Op 15 december kon Standard-Beerschot niet plaatsvinden door een politiestaking. Daardoor kon de veiligheid aan het Luikse stadion niet worden gegarandeerd.

De kalendermaker zocht en vond een nieuwe datum, maar Beerschot verzette zich daartegen en eiste een forfaitnederlaag. Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal, en daarna het BAS, beslisten dat de wedstrijd toch gespeeld moest worden. Dat op woensdag 2 maart.

Beerschot - dat elk punt in de degradatiestrijd kan gebruiken - laat het daar niet bij. "Beerschot ontving gisterenavond de uitspraak van het BAS in de zaak Standard", schrijft de hekkensluiter in een verklaring.

"Beerschot wenst te benadrukken dat het de kalendermanager was die de zaak aanhangig maakte, omdat Standard niet akkoord ging met de gevraagde forfait. Beerschot is vrijwillig tussengekomen in de procedure, waarbij nu blijkt dat deze procedure niet door de kalendermanager mocht worden opgestart."

Dus gaat Beerschot ervan uit dat Standard een forfaitnederlaag krijgt. De club laat weten indien nodig zelf de procedure opnieuw aanhangig te maken.