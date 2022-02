Plots de club die iedereen uitspuwt: waarom Zenit straks de hele (voetbal)wereld tegen zich heeft

Real Betis is vanavond lang niet de enige tegenstander. Het Russische Zenit Sint-Petersburg is door de invasie in Oekraïne plots de schietschijf van de voetbalwereld geworden, met hoofdsponsor Gazprom als hoofdreden. Wat is precies de link tussen de veelbesproken gasmagnaat en Zenit?

“Happy Thursday Everyone!” De social media-beheerder van de Europa League is schijnbaar wereldvreemd. Of was zijn ingeplande tweet vergeten te wissen.

Vanochtend postte het officiële account van de Europese competitie een bijzonder slecht getimed bericht. Enkele uren eerder was de oorlog tussen Rusland en Oekraïne namelijk losgebarsten. Een gelukkige donderdag is het dus allerminst.

In de reacties onder het bericht, dat later verwijderd zou worden, richtte iedereen de pijlen op Zenit Sint-Petersburg. Vanavond speelt de Russische landskampioen zijn terugwedstrijd tegen Real Betis in de Europa League. Een partij die zich door de politieke situatie als bijzonder beladen aankondigt. Verschillende waarnemers roepen op om de club uit de Europa League te gooien. Gezien de 3-2-nederlaag van Zenit in de heenmatch zal het probleem zich straks hoogstwaarschijnlijk vanzelf oplossen. Al is er met Spartak Moskou in de volgende ronde sowieso nog steeds een Russische club actief. Waarom richt iedereen de pijlen dan toch zo fel op de vertegenwoordiger uit Sint-Petersburg?



Vertrouwelingen van Poetin

Allerminst toeval. Geen club in Rusland is zo verbonden aan het Kremlin als Zenit. De zevenvoudig landskampioen verkeert sinds 2005 in handen van gas- en oliereus Gazprom en kende sindsdien een steile opmars naar boven. Maar het staatsbedrijf is allerminst onbesproken en als grootste onderneming van Rusland zorgen de miljardenwinsten indirect voor de financiering van Poetins leger. Naast Zenit krijgen overigens ook heel wat andere sportinstanties, zoals de UEFA en Schalke 04, sponsorgeld toegestopt door Gazprom. De Duitse tweedeklasser besliste vandaag al om het logo van de shirts te halen, maar bij Zenit bleef het tot dusver (uiteraard) oorverdovend stil.

Rechts Alexander Djoekov, voormalig voorzitter van Zenit en vertrouweling van Poetin.