KAA Gent lijkt met PAOK Saloniki haalbare kaart te trekken in Conference League

In het belang van de Belgische coëfficiënt in Europa moet het vaderlandse voetbal duimen voor KAA Gent - de enige overgebleven vertegenwoordiger.

En de club kon opgelucht ademhalen na de loting vanmiddag. Het werd niet Leicester City, PSV of Olympique Marseille. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck moet naar Griekenland om daar PAOK partij te geven.

PAOK staat op dit moment 2e in de rangschikking in Griekenland. Het zit ook nog in de beker. In de knock-outfase schakelde de ploeg Midjtylland uit na strafschoppen.

De Nederlandse ploegen konden elkaar nog niet treffen in deze fase. Vitesse kreeg de moeilijkste opdracht tegen AS Roma. PSV speelt tegen Kopenhagen, Feyenoord tegen Partizan Belgrado en AZ tegen Bodo/Glimt.

Een affiche die voor Belgische fans ook interessant is, is die tussen Leicester en Rennes. Dat is Youri Tielemans tegen Jeremy Doku.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 10 maart, de terugwedstrijden op 17 maart. Gent krijgt als groepswinnaar het thuisvoordeel in de return.