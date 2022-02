Zoon van Arnar Vidarsson tekent zijn 1e profcontract bij AA Gent

Viktor Noi Vidarsson is een verdedigende middenvelder van 15 jaar. Hij is ook Belgisch jeugdinternational. Hij kwam vanuit de jeugdwerking van Lokeren over naar AA Gent.

In een korte reactie op de site van de club bedankt hij ook zijn ouders. "Zij geloven in mij en hebben me altijd gesteund. Of mijn vader als ex-prof extra druk geeft? Neen, integendeel. Ik krijg steeds handige tips van hem. En als hij zegt dat het goed was, dan is dat een groot compliment."

Eerder gaf Gent ook een pak andere jonge talenten een contract: Malick Fofana, Ibrahim Salah, Tibe De Vlieger, Robby Wakaka, Wout Asselman en Noah De Ridder.