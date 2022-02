Is Bart Swings de beste Belgische man op Olympische Spelen?

Met zilver teruggekeerd uit Pyeonchang in 2018 en met goud uit Peking dit jaar. Op basis van zijn prijzenkast behoort Bart Swings tot de grootste mannelijke individuele olympiërs van ons land sinds topsport een andere dimensie kreeg. Is hij ook de allergrootste?

"Overgang van skeeleren naar schaatsen ging knagen"

Ja, de Belgische hockeymannen behaalden ook zilver in Rio en goud in Tokio, maar dat deden ze als team. En in een ver verleden waren er mannelijke individuele atleten zoals wielrenner André Noyelle die nog beter deden dan Swings, Noyelle won twee keer goud. Dan spreken we wel van 60 jaar geleden. Een andere tijd. Mogen we op basis van zijn prijzenkast Bart Swings dan niet gewoon individueel de grootste mannelijke Olympiër noemen? "Dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Zeker om Winter- en Zomerspelen met elkaar te vergelijken", zegt Jonas Creteur, die verzot is op sportstatistieken. "Wat je wel altijd moet doen is naar meer kijken dan de Olympische Spelen alleen en dan zie je bij Bart Swings dat we erg onderschatten wat voor een topper hij ook is in het skeeleren." "Dat is een kleine sport, maar daar heeft hij echt alles gewonnen. Op Europees vlak en op wereldvlak." Een veelwinnaar zijn in de bepaalde sport is niet altijd een voordeel in een andere sport. Mentaal moet je leren omgaan met het feit dat je opeens niet meer de allerbeste bent. "In het skeeleren is Swings een killer en een winnaar. Schaatsen was in het begin leuk, maar toen de progressie afnam, is dat beginnen te knagen. Vooral omdat hij een denker is. Zijn kinesist zei in een krant dat Bart Swings altijd positief ontevreden is. Ik vond dat een mooie quote."

Gouden beslissing in 2015

De olympische kansen van Bart Swings kregen in 2015 een cruciale boost. Dat jaar werd beslist om vanaf de Spelen van Pyeonchang in 2018 de massastart een olympische discipline te maken. We legden u eerder al uit waarom Swings zo goed is op dat onderdeel (zie "Lees Ook"). "Zonder de massastart waren medailles heel moeilijk geweest. Zijn beste resultaten op de klassieke schaatsafstanden behaalde Bart Swings in 2014 met een vierde plaats om de 5.000m", herinnert Jonas Creteur ons. "We mogen niet onderschatten hoe het niveau op de klassieke afstanden in het schaatsen sinds 2014 is verbeterd. Swings schaatst sneller dan ooit, maar de concurrentie is nog sneller."

Het niveau op de klassieke afstanden is sinds 2014 verbeterd. Swings schaatst sneller dan ooit, maar de concurrentie is nog sneller.

Gezien de gelijkenis met skeeleren is het logisch dat hij zich is gaan focussen op de massastart. Dat zag je in Peking ook wel. Hij was enkel met de massastart bezig, de rest was opwarming."

En wat na Bart Swings in het Belgische schaatsen? "Ik hoor dat er nog wel wat talenten zijn."

"Er waren - toevallig of niet ook net afgelopen weekend - Belgische kampioenschappen in Tilburg. Maar of die talenten de wereldtop zullen halen, dat is heel moeilijk in te schatten. Net als wat Hanne Desmet nu betekent voor het shorttrack, zullen we het effect van de prestaties van Bart Swings op schaatsen pas over vijf of tien jaar kennen."