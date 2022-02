Anderlecht beloont publiekslieveling Yari Verschaeren met rugnummer 10

Met grote trom kondigde Anderlecht de nummerwissel deze middag aan op sociale media. Verschaeren neemt afscheid van zijn huidig rugnummer 51. "Gevormd in Neerpede, gemaakt voor het nummer 10", schrijft de Brusselse club.

Yari Verschaeren brak in 2018 op 17-jarige leeftijd door in het eerste elftal van Anderlecht. De kwieke en creatieve middenvelder speelde zich al snel in de harten van de thuisfans, maar bleef na uitstekende play-offs in 2019 wat hangen in zijn ontwikkeling, mede door blessures.

Maar Verschaeren, die ook al snel Rode Duivel werd en al 6 caps achter zijn naam heeft, werd dit seizoen opnieuw een vaste waarde in de ploeg van Vincent Kompany. Over alle competities heen was hij dit seizoen al goed voor 7 goals en 7 assists.

Nu volgt er dus opnieuw een opwaardering voor het Brusselse goudhaantje, door het nummer 10 toegewezen te krijgen. Hij erft het nummer van de Nederlander Michel Vlap, wiens verhaal nu definitief geschreven lijkt bij RSCA.

Vlap kwam in 2019 voor een slordige 7 miljoen euro over van Heerenveen en debuteerde met een wisselvallig seizoen, waarin hij wel 10 keer scoorde in de competitie. Daarna verdween hij uit de ploeg en werd hij achtereenvolgens aan Bielefeld en Twente uitgeleend.