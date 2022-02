Nachtmerrie komt uit voor Shiffrin: "Ik zou er beter gewoon mee stoppen"

Met 6 wereldtitels en 2 olympische titels op haar palmares reisde Mikaela Shiffrin (26) als een van de grote favorieten af naar Peking. Dat ze drie keer de finish niet zou halen, kwam zelfs niet in haar hoofd op.

Waarom zou het ook? In de 229 wedstrijden die ze in de wereldbeker, op het WK of de Spelen skiede, haalde ze amper 14 keer de eindstreep niet, becijferde The New York Times. De voorbije 4 jaar overkwam het haar slechts 3 keer.

Groot was dan ook de verbijstering toen ze op de eerste wedstrijddag op "the ice river" in Peking meteen naast de piste belandde op de reuzenslalom. En op de slalom liep het al na amper 5 seconden mis. Vol ongeloof bleef Shiffrin op de piste zitten.

Uitgerekend op de nummers waar ze haar twee olympische titels had veroverd - de slalom in Sotsji en de reuzenslalom in Pyeongchang - was het misgelopen. "Het voelt alsof ik heel hard gewerkt heb om hier 5 meter te skiën", zei de 26-jarige Amerikaanse.