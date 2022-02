Gisin verlengt combinétitel én Zwitserse overheersing, Shiffrin sluit Spelen af zonder medaille na nieuw drama

Mikaela Shiffrin is al jarenlang de beste skiester van de wereld en had op de voorbije Spelen ook telkens een olympische titel in de wacht gesleept: in 2014 op de slalom, in 2018 op de reuzenslalom.

Maar Peking ligt de Amerikaanse superster duidelijk niet. Op haar 2 favoriete onderdelen viel ze telkens al na een paar poortjes uit. Winst in de combiné kon veel goedmaken. Met een sterke prestatie in de afdaling (niet haar beste onderdeel) wrong ze zichzelf in de gedroomde positie.

Shiffrin moest het enkel nog afmaken op de slalom, haar beste onderdeel. Maar ze nam opnieuw te veel hooi op haar vork en vloog er voor de derde keer uit. Geen individuele medaille dus voor Shiffrin, enkel op de parallelslalom voor landenteams heeft ze nog een (water)kansje.

Zo kregen we nog maar eens een Zwitserse strijd om het goud. Wendy Holdener zette een eerste toptijd neer, maar titelverdedigster Michelle Gisin dook daar nog meer dan een seconde onder.

Zwitserland sluit het individuele toernooi af met 5 titels, voor 5 verschillende skiërs (Feuz, Odermatt, Suter, Gut-Behrami en Gisin). Holdener moet tevreden met zilver en brons, maar kan zich troosten met de gedachte dat ze met 5 olympische medailles nu haar landgenote Vreni Schneider evenaart als meest succesvolle Zwitserse skiër.