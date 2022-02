Vrouwenteam van Zulte Waregem heeft met Kenny Engels nieuwe coach voor volgend seizoen

De 43-jarige Kenny Engels is een oude bekende bij Zulte Waregem. In 2002 maakte hij deel uit van de kampioenenploeg van Essevee die promoveerde van de derde naar de tweede klasse.



Twintig jaar later plaatst Engels opnieuw zijn krabbel bij Essevee: vanaf volgend seizoen stapt hij in het vrouwenvoetbalproject.

“De huidige professionele omkadering bij Essevee spreekt me enorm aan. Ik kijk er naar uit om hier deel van uit te maken en het team verder te helpen ontwikkelen”, vertelt Kenny Engels.

“Samen met de speelsters en de sportieve staf kijk ik ambitieus naar de toekomst en willen we de volgende seizoenen minstens even goed doen als nu.”

Huidig T1 Angelo Gaytant hoeft de club niet te verlaten. Hij wordt assistent-trainer binnen de sportieve staf van de vrouwenploeg.