Één-tweetje voor UAE in Murcia: Alessandro Covi en Matteo Trentin ronden meesterlijk ploegenwerk af

Het had de grote Alejandro Valverde-show moeten worden.

De spanjaard kon ik de Vuelta a Murcia, die het geboortedorp van de Spanjaard vandaag doorkruiste, geen afscheid nemen van zijn thuisentourage. Door een coronaprotocol bij zijn ploeg Movistar.

De laatste beklimming - op 18 kilometer van het einde - was nochtans op zijn 41-jarige lijf geschreven. Niet Valverde, wel Brandon McNulty beschikte vandaag de over de beste klimmersbenen van het peloton in Spanje.

De 23-jarige van UAE Team Emirates schudde zijn medevluchters op de steile stikken van de Alto el Cedacero gemakkelijk af. De Amerikaan bewijst zo nogmaals zijn goede vormpeil in het begin van het nieuwe wielerseizoen. Eind januari won hij al een klimmersetappe in Mallorca.

Ondanks zijn suprematie bergop, lagen er nog 15 vlakke kilometers tussen hem en de finish. Dat bleek te veel: de Amerikaan vielop 3 kilometer van het einde alsnog ten prooi aan het aanstormende ploegenspel.

McNulty was verslagen, maar zijn team allerminst. Zijn ploegmakker Alessandro Covi nam het aanvallersstokje van zijn ploegmakker over en bleef uit de bek het aanstormende peloton.

Daar won die andere ploegmakker, Matteo Trentin, de sprint om de tweede plaats. Loïc Vliegen was de eerste landgenoot op plek 5.