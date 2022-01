McNulty soleert naar winst op Mallorca, Wellens (4e) en Uijtdebroeks tonen zich

Met de afscheidnemende Alejandro Valverde, profdebutant Cian Uijtdebroeks, Michael Matthews en Mallorca-liefhebber Tim Wellens stonden enkele interessante namen aan het vertrek van de Trofeo Calvia, een lastige eendagskoers op Mallorca.

Valverde mocht na afloop de prijs van de strijdlust in ontvangst nemen. De 41-jarige oorlogsveteraan mengde zich vol in de debatten, toen de wedstrijd halfweg losbarstte.



Ook de piepjonge Uijtdebroeks roerde zich en glipte net als Wellens en Goossens mee met een elitegroepje. Daarin draaide Brandon McNulty bergop alle kraantjes open.



De 23-jarige Amerikaan sloeg in een mum van tijd een gat van 40 seconden. Na een solo van 60 kilometer kraaide McNulty victorie, zijn 1e zege sinds april 2019.

In de sprint voor de 2e plek maakte Joel Suter het feestje voor de Emiraten helemaal compleet. De jonge Zwitser verruilde afgelopen winter Bingoal-Pauwels Sauzen-WB voor UAE.

Wellens, die in het verleden al 4 wedstrijden won op Mallorca, moest vrede nemen met de 4e plaats.