Sebastian Vettel is verrast dat knielgebaar wordt geschrapt: "Het probleem gaat niet weg na 2 jaar"

Sebastian Vettel is verrast dat de Formule 1 komend seizoen geen officieel moment meer voorziet om te knielen tegen racisme. Volgens F1-baas Stefano Domenicali is het tijd om over te gaan tot actie, maar dat vindt de Duitser van Aston Martin een zwak excuus: "Misschien is de actie nadelig voor de inkomsten."