Exit Michael Masi? F1-wedstrijdleider staat onder immense druk na "nieuw"audiofragment in titelrace

Het is intussen 2 maanden geleden, maar de titelrace in Abu Dhabi is nog steeds hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Een oud fragment doet opnieuw de ronde en brengt wedstrijdleider Michael Masi aan het wankelen. Daarin overtuigt Red Bull de Australiër om gedubbelde wagens door te laten achter de safety car. Masi stapt vrijwel meteen in het verhaal en zorgt met zijn woordkeuze - alweer - voor commotie.