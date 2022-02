Formule 1 schrapt moment om te knielen: "Tijd om van gebaar naar actie te gaan"

De afgelopen twee seizoenen knielden de Brit Lewis Hamilton en enkele van zijn collega's voor de start van elke F1-race om hun solidariteit te tonen met de strijd tegen racisme.

Maar in 2022 zal daarvoor geen officieel moment meer op de planning staan van het GP-weekend. De F1-rijders mogen wel nog knielen op een ander moment van de startprocedure, maar het wordt geen formeel moment meer.

F1-baas Stefano Domenicali benadrukt dat de rijders zich de voorbije seizoenen hebben getoond "in zaken die echt belangrijk zijn voor de wereld". "Maar ik denk dat het nu tijd is om over te gaan van gebaar naar actie", zei hij bij Sky Sports.

"Voor de F1 is dat de diversiteit van onze gemeenschap benadrukken, dat is de eerste stap."

De organisatie heeft zijn steunprogramma voor jonge ingenieurs uit ondervertegenwoordigde sociale groepen verlengd tot 2025. Het zal ook voor elke race een boodschap tegen racisme blijven uitzenden.