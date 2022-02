Peng Shuai gaat naar curling kijken en spreekt met L'Équipe: "Ik was nooit vermist"

In een persbericht geeft het IOC een verslag van de ontmoeting. Zo zou Peng Shuai gezegd hebben dat ze na de pandemie opnieuw naar Europa wil reizen. Ook zou het drietal gesproken hebben over hun ervaringen als olympische atleten. Wat er nog besproken werd, wilde het IOC niet prijsgeven.

Het Internationaal Olympisch Comité had al enkele keren eerder telefonisch contact met de tennisster en had aangekondigd dat er in januari een ontmoeting zou komen tussen voorzitter Bach en Peng Shuai.

"Where is Peng Shuai?", werd een vraag die steeds luider klonk. Wel, Peng Shuai is als toeschouwer aanwezig op de Winterspelen zo blijkt nu.

Begin november postte Peng Shuai een bericht op het Chinese sociale medium Weibo waarin ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli leek te beschuldigen van seksueel misbruik. Het bericht werd razendsnel opnieuw verwijderd en nadien was er grote onduidelijkheid over het welzijn van de tennisster.

L'Équipe kon met de Chinese tennisster spreken

Het nieuws over de ontmoeting komt er op dezelfde dag als een interview van Shuai met de sportkrant L'Équipe. Daarin ontkende ze opnieuw dat ze ooit iemand beschuldigd heeft van seksueel misbruik.

"Dat was een misverstand. Ik wil iedereen bedanken die ongerust was over mij, maar ik snap niet goed waar die ongerustheid vandaan kwam."

"Ik wil niet dat mijn post nog verkeerd geïnterpreteerd wordt en ik zou willen dat het mediacircus stopt."

Ook over haar maandenlange verdwijning was Peng Shuai duidelijk. "Verdwenen? Ik was nooit vermist. Iedereen kon me zien. Ik heb niet altijd geantwoord op de vele berichten. Er waren ook problemen met de website van de WTA waardoor ik ze moeilijk kon contacteren, maar ik had altijd contact met mijn vrienden en collega's."

L'Équipe verduidelijkt dat het interview wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen was. Zo antwoordde Peng Shuai in het Chinees en moest ze de precieze vragen op voorhand kennen.

"Hoe mijn leven geweest is sinds november? Zoals het hoort, niet speciaal."