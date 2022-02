Antwerp leent Lamkel Zé uit aan rode lantaarn uit Rusland

Eigenlijk had Didier Lamkel Zé tot het einde van het seizoen op uitleenbasis moeten spelen in Slovakije, bij DAC 1904.



Maar Lamkel Zé kwam er niet verder dan 8 duels (2 goals en 3 assists) en mocht vertrekken. Ook De Kameroener zelf zag een langer verblijf in Slovakije niet zitten.



Bij het Russische team Chimki hoopt de 25-jarige linksbuiten op meer speelminuten.



Op de Bosuil heeft Lamkel Zé nog een overeenkomst tot medio 2023, maar op speelkansen hoeft hij er niet meer te rekenen. De Kameroener past niet in de plannen van coach Brian Priske.