Noa Lang pakt opnieuw rood in verhit slot: "De verklaring van de ref slaat nergens op"

Zijn wederoptreden tegen KAA Gent was er eveneens eentje in mineur. Diep in blessuretijd kreeg Lang een rechtstreekse rode kaart onder de neus geduwd van ref Nicolas Laforge.

De winger van Club pakte net voor Nieuwjaar rood in de derby tegen Cercle Brugge. Vervolgens eindigde hij tweede in de einduitslag van de Gouden Schoen en eind januari werd Lang getroffen door corona.

De uitleg was dat Noa het handje van de scheidsrechter had geraakt.

Maar wat was er precies gebeurd? Charles De Ketelaere bracht in het interview achteraf wat meer duidelijkheid: "De uitleg was dat Noa het handje van de scheidsrechter had geraakt, maar hij heeft zeker niks gezegd", aldus de Club-speler bij Eleven Sports. "Of Noa zijn reputatie tegen heeft? Blijkbaar wel. Het was een foute beslissing."

Op de herhaling was te zien dat Lang de hand van Laforge effectief licht had aangeraakt, maar rood was volgens velen wel een heel strenge straf.

Ook trainer Alfred Schreuder ging op de kwestie in: "De verklaring van de ref sloeg nergens op. Hij zei dat Noa hem aanraakte en de kaart wou afpakken. Maar iedereen kan op de beelden zien dat hij niks gedaan heeft."