Daar is België op de Winterspelen, Loena Hendrickx en Armand Marchant dragen de vlag

België betrad het iconische Vogelneststadion als negende land omstreeks 13.23 u (20.23 u lokale tijd). Griekenland, als bakermat van de Spelen, mocht de spits afbijten. Organisator China zal de rij als 91e land sluiten voorafgegaan door Italië, dat de volgende Winterspelen in 2026 organiseert.

De delegatie van Team Belgium op de Olympische Winterspelen bestaat uit negentien atleten, die aantreden in negen sporten. Naast Hendrickx en Marchant liepen nog zes andere atleten mee in de parade: snelschaatsster Sandrine Tas, biatleten Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart en César Beauvais en bobsleesters An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts.

Snowboardster Evy Poppe komt zaterdagnacht als eerste landgenote in actie in de kwalificaties van de slopestyle. Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet treden zaterdag aan in de reeksen van respectievelijk de 500 en 1000 meter.