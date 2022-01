Opgeleid bij Anderlecht, nu cultfiguur bij Union: “Siebe werd ongeduldig op Neerpede”

De supporters van Union koesteren spelers met een extravert kantje. Siebe Van Der Heyden is er zo een. Anders word je niet de ceremoniemeester in het zingen met de fans, vier je geen zege in je onderbroek of laat je het clublogo niet tatoeëren. Als voetballer leerde Van Der Heyden de basis bij die andere Brusselse club in 1A: RSC Anderlecht. Vandaag staat "zijn" derby op het programma.