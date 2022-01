Recordtransfer van KV Mechelen is de held van Burkina Faso op de Afrika Cup

Kaapverdië had op de eerste speeldag Ethiopië verslagen, terwijl Burkina Faso verloor van gastland Kameroen. Bij winst zou Kaapverdië al zeker zijn van de 1/8e finales, maar zover liet Burkina Faso het niet komen.



Kaapverdië had wel licht overwicht, de meeste kansen waren voor Burkina Faso. Met de rust in zicht brak voormalig KV Mechelen-spits Hassane Bandé - in 2018 voor een recordbedrag verkocht aan Ajax - de wedstrijd open.



Bandé, nu door Ajax uitgeleend aan een Kroatische club, werkte een voorzet van Issa Kabore - ook al ex-KV Mechelen - in doel.



Het doelpunt van Bandé bleek beslissend, want na de rust werd er niet meer gescoord. Het is al de 10e 1-0-uitslag op deze editie van de Afrika Cup. In dezelfde poule werd er eerder op de avond wél eens vlot gescoord: gastland Kameroen klopte Ethiopië met 4-1.