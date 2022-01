Christian Eriksen: "Mijn droom is om op het WK in Qatar te spelen"

Hoe zijn toekomst er dan uit ziet? "Mijn doel is om te spelen op het WK in Qatar", verrast Eriksen in een interview met de Deense televisiezender DR1. "Dat is al de hele tijd mijn mindset: ik wil spelen."

Het is aan de bondscoach om mijn niveau in te schatten, maar mijn hart is geen obstakel.

"Het is een doel, een droom. Of ik word geselecteerd, is een heel andere zaak. Maar het is mijn droom om terug te komen. Ik ben zeker dat het mogelijk is, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik opnieuw in topvorm."



"Het WK is pas in november, dus tot dan ga ik voetballen en bewijzen dat ik opnieuw mijn niveau haal. Ik wil bewijzen dat de hartstilstand eenmalig was en niet meer zal gebeuren."



"Ik wil bewijzen dat ik opnieuw bij de nationale ploeg kan spelen. Het is aan de bondscoach om mijn niveau in te schatten, maar mijn hart is geen obstakel."