Cayman naar kwartfinales Champions League, De Caigny heeft nog waterkans

Lyon gaat op kop in groep D, met twee punten voor op Bayern München, dat na een 5-1 zege tegen het Zweedse Häcken ook zeker is van een plaats in de top twee. Op de slotspeeldag geeft Lyon Häcken partij.

In groep C is Tine De Caigny met 1-2 gaan winnen bij het Deense Koge. De Red Flame werd een kwartier voor tijd vervangen. Met 6 punten is Hoffenheim derde in zijn groep, na Barcelona (15) en Arsenal (9).

Op de slotspeeldag ontvangt Hoffenheim Arsenal. Die match moet het met minstens vijf doelpunten verschil winnen om de Engelse club nog van de tweede plaats te verdringen.