Ultra Inferno van Standard over incidenten: "Spijtig, maar ongelukkig genoeg normaal"

"Ik zag niet eens een Luiks team dat wilde winnen, ik zag enkel een tegenstander die op de juiste momenten scoorde. We zijn in eigen huis belachelijk gemaakt." "Alles wat er daarna gebeurde, is spijtig, maar ongelukkig genoeg is het normaal... Het zijn heel ongelukkige tijden: er is de coronasituatie en daar komt nog eens bovenop dat de mensen op dit moment ongelukkig zijn om supporter van Standard te zijn."

"Venanzi houdt van Standard, maar heeft het geld niet"

Standard telt na 16 speeldagen 20 punten, het kon nog maar 5 keer winnen en verloor al 6 keer en staat op de ongelukkige 13e plaats. Met Luka Elsner is er ook al een tweede coach na Mbaye Leye. Hoe ziet Stéphane de toekomst?

"We blijven onze club de komende weken steunen. We zullen misschien matchen winnen, maar wat er nu gebeurt, is een catastrofe."

"Moet Bruno Venanzi (voorzitter, red) vertrekken? Wie zou er in zijn plaats komen? Een Amerikaanse groep? De huidige voorzitter van Moeskroen? Bruno Venanzi houdt van Standard, zoals wij."



"Wat uiteindelijk de rekening maakt, is dat hij het geld niet heeft om de rest te laten volgen. Het probleem is dat de spelers niet sterk genoeg zijn voor Standard. Voor Standard spelen is niet voor Zulte Waregem of KV Mechelen spelen. Het is spelen in een club waar er druk is."