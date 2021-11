Thorgan Hazard over broer Eden: "Moeilijke situatie voor hem bij Real"

Nu is hij terug. "Ik ben gelukkig, ik voel me klaar om opnieuw te knallen. Ik voel me weer goed na mijn fysieke ongemakken, ik train nu zo'n zes weken. Bij Dortmund ben ik zoetjesaan weer in het elftal gebracht. De laatste tijd speel ik meer, dat doet deugd."

Het is van het EK geleden dat Thorgan Hazard nog het truitje van Rode Duivels mocht aantrekken. De Dortmund-middenvelder moest in september afhaken voor het drieluik WK-kwalificatiewedstrijden en ook de Final Four van de Nations League moest Hazard geblesseerd vanuit de zetel volgen.

Over Nations League-teleurstelling: "Het publiek is ongeduldig"

Hazard was er niet bij om vanop de eerste rij de Nations League-teleurstelling mee te maken. "Het was moeilijk om dat van thuis uit te volgen", vertelt hij. "We waren erg ontgoocheld, want we hoopten een eerste trofee te pakken."



Ook de Belgische fans waren nadien teleurgesteld, na opnieuw een gemiste kans. "Het is normaal dat iedereen ontgoocheld was, maar we mogen niet vergeten dat maar één van die vier finalisten kon winnen", zegt Hazard.

"Maar het is nooit gemakkelijk. We speelden goed tegen grote tegenstanders. De eerste helft tegen Frankrijk was schitterend, maar daarna zijn we wat overpowered en gaven we wat cadeaus weg. Maar nu is de knop omgedraaid en zaterdag kunnen we ons alweer plaatsen voor groot toernooi."



"Het is een knappe prestatie dat we ons voor die Final Four konden plaatsen. We willen als ploeg altijd zo ver mogelijk geraken, maar je moet alles in rekening nemen: blessures, arbitrage... Die details maken het verschil en ze waren niet altijd in ons voordeel."

Voelen de Rode Duivels zich wat miskend door het publiek? "Nee, het publiek is uiteraard wat ongeduldig. Maar we moeten dat soort dingen kunnen relativeren. We hebben al heel veel gewonnen, alleen halen we de eindmeet niet altijd."