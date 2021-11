Nieuwkomer Wout Faes bij de Rode Duivels: "Dit doet wel iets met me"

"Verrast toen mijn vriendin me belde"

De 23-jarige Faes had vorige week vrijdag net een training afgewerkt bij zijn club Reims, toen hij opgebeld werd. "Het was mijn vriendin, zij vertelde me dat ik erbij was. Ik had het niet verwacht, maar was wel heel blij."



Net als Vanzeir onderging Faes deze ochtend op de eerste training nog een verwelkomingsritueel. "We zijn gisteren goed ontvangen. De training vandaag was leuk, ik heb me geamuseerd. Het is boeiend om te zien hoe alles hier verloopt."



Faes vertrok vorige zomer van KV Oostende naar Ligue 1-club Reims. In de champagnestad werd hij al snel titularis. "Sinds ik vertrok uit Oostende heb ik altijd veel gespeeld in Reims. Ik heb altijd constant gepresteerd. De coach verwacht tegenwoordig ook van mij dat ik meer en meer een leider word."



"Niet iedereen in België kent me nog, maar de Ligue 1 wordt hier niet zo veel gevolgd. Ik ben daar niet bezorgd over. Ik weet dat het een heel goede competitie is en heel veel grote spelers passeren er. De bondscoach heeft me wel altijd gevolgd, en nu ben ik hier."