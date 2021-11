Antwerp moet het zonder fans doen tegen Fenerbahçe: "Mag geen excuus zijn"

Met 1 op 9 staat Antwerp met de rug tegen de muur tegen Fenerbahçe. "Het is een belangrijke match met het oog op de toekomst van Antwerp", weet coach Brian Priske. "Als we na de winter nog Europees willen spelen, dan moeten we winnen."

De eerste zege in de groepsfase van de Europa League moet er komen zonder het fanatieke thuispubliek, want Antwerp moet in een leeg stadion spelen na de rellen tegen Frankfurt.

"De spelers hebben door de coronacrisis voldoende ervaring opgedaan met matchen in een leeg stadion. Iedereen weet dat alles nu van zichzelf en de ploeg zal moeten komen en niet van duizenden mensen die ons aanmoedigen. We moeten de focus houden en ons eigen ding doen."



Hetzelfde geluid krijgen we te horen bij Björn Engels. "Geen fans, iedereen weet dat dat een aderlating is voor ons", zegt de verdediger. "Op de Bosuil is het altijd volle bak, maar we hebben in de coronacrisis ook zonder supporters gespeeld."

"Het zal aan ons zijn om elkaar op te laden vanaf de opwarming om zo scherp mogelijk aan de match te beginnen. Het mag dus geen excuus zijn, maar het is wel jammer dat we moeten spelen zonder de supporters die ons vooruitstuwen."