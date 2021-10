Voetbalwereld rouwt om Marleen Boonen, de mama van François Sterchele

Op 8 mei 2008 sloeg het noodlot toe voor de aanvaller, toen hij op de E34 richting Knokke 's nachts van de baan ging en tegen een boom belandde. Sterchele, 26 jaar en toen spelend voor Club Brugge, was op slag dood.

Om de herinnering aan haar zoon levendig te houden schreef Boonen een boek met de titel "A toi, mon fils, mon étoile..." (Voor jou, mijn zoon, mijn ster). Boonen zette zich na het overlijden van haar zoon ook nog fel in voor de vereniging "François Sterchele, rêve des enfants", een organisatie die zieke kinderen bijstaat.



Onder meer RFC Luik, OHL en Club Brugge spraken vanochtend hun rouwbetuiging uit. Ook Club-coach Philippe Clement, in 2008 ploegmaat van Sterchele, spreekt zijn steun uit.



In Brugge wordt nog elke match in de 23e minuut geapplaudisseerd als eerbetoon aan de spits, die met het rugnummer 23 speelde.



Opmerkelijk: de vrouw zou gisteravond om 20.23 u. overleden zijn. Getuige de boodschap van haar dochter.