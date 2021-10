Oostenrijkse politiek smeekt tennistopper om zich te laten vaccineren: “Ook bij jonge sporters is er corona”

Met de strenge Australian Open in het verschiet zijn vaccinaties een hot topic in de tenniswereld. Elke speler krijgt dan ook wel eens de vraag voorgeschoteld op een persconferentie: hebben ze hun prik al gehad of niet?



Bij Dominic Thiem, nummer 9 van de wereld, was het antwoord negatief. “Ik wil wachten op het Novavax-vaccin”, klonk zijn uitleg. “Ik heb van mijn dokter gehoord dat dat heel erg goed is.”



Alleen zal dat vaccin zeker niet op korte termijn beschikbaar zijn. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat het ook effectiever is. En aangezien de coronacijfers in Oostenrijk exponentieel stijgen, zit de regering met een probleem. Want één van de grootste rolmodellen van het land weigert zich te laten vaccineren…