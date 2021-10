"Als de Noorse defensie onder druk komt, zijn er kansen voor de Red Flames"

"Je kunt er hier in Noorwegen niet omheen: vrouwenvoetbal is hier echt populair", vertelt David Brocken. "Normaal gezien doet de nationale ploeg het vrij goed, maar nu zijn er wat strubbelingen. De match tegen België wordt dan ook vrij belangrijk."



"Een aantal speelsters is niet tevreden. Er is veel commotie over Ada Hegerberg, een van de beste speelsters ter wereld. Zij is lang geblesseerd geweest en is nu weer fit, maar ze wil niet langer spelen voor de nationale ploeg. Hegerberg is het niet eens met de manier van werken hier in Noorwegen."



"Er is al vaak geprobeerd om haar op andere gedachten te brengen, maar ze blijft consequent neen zeggen. Noorwegen teert iets te veel op de successen van een paar jaar geleden en staat te weinig open voor verandering. Dat is waar Ada Hegerberg over valt."



"Meer en meer speelsters zijn nu ook aan de slag in het buitenland en zien daar ook dat er op een andere manier getraind wordt dan in Noorwegen. Zij beginnen zich ook vragen te stellen. En dat wordt dan ook nog wat in de hand gewerkt door de media, die naar mening ook wel iets te kritisch is."