Peter Pieters weg als bondscoach: "Het was vrij frustrerend werken in België"

Met 6 WK-plakken mag Peter Pieters als bondscoach van ons land terugblikken op een meer dan geslaagd kampioenschap.

Het is meteen het laatste kampioenschap van de Nederlander. Want Pieters heeft te horen gekregen dat zijn contract bij de Belgische federatie niet verlengd wordt.

"Ik denk dat ik met deze 6 medailles met opgeven hoofd afscheid kan nemen", zei Pieters meteen na het WK aan Sporza.

"Dat ik een fantastische bondscoach was? Fijn om te horen. Anderen denken er anders over. Ik heb altijd mijn plicht gedaan en heb het beste uit de renners proberen te halen."

"We hebben mooie resultaten gehaald. De Olympische Spelen in Tokio vielen tegen, maar hier op het WK in Roubaix was het een mooie revanche."

"Lotte Kopecky was vandaag outstanding in de puntenkoers. Ze begon goed aan het WK en was erop gebrand om een wereldtitel te pakken. Ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen meewerken."