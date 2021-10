WK voetbal voor clubs verhuist van Japan naar Verenigde Arabische Emiraten

De coronapandemie gooide roet in het eten van de Japanse organisatie en begin september viel het doek. Nu is er dus een vervangend gastland, al is er nog geen precieze datum. Bayern München is de titelverdediger.



Oorspronkelijk was er een nieuw format voorzien met 24 clubs, maar dat werd eerder al uitgesteld.



Om de plannen omtrent een controversieel tweejaarlijks WK verder te bespreken, wordt er op 20 december een FIFA-top gehouden.



Er werd ook een datum bepaald voor het 72e FIFA-congres, dat op 31 maart zal doorgaan in aanloop naar de WK-loting. Het WK 2022 vindt in de winterperiode plaats, omdat het in Qatar te heet is in de zomer. De WK-data: van 21 november tot 18 december.