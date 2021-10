Genk schotelt Junya Ito nieuw contract tot 2024 voor

Ito werd begin 2019 door Genk gehuurd van Kashiwa Reysol. Hij werd al snel een vaste waarde op de rechterflank en had in zijn eerste maanden een ruim aandeel in de vierde Genkse landstitel. Vorig seizoen hielp Ito Genk aan winst in de Beker van België.

De Japanse international maakte in totaal al 22 goals voor Genk en deelde 33 assists uit in 110 matchen. Dit seizoen staat zijn teller op een doelpunt en zes assists in zestien wedstrijden.

"Junya is graag in Genk. En wij zijn blij om hem langer bij ons te hebben", klinkt het op de clubwebsite van Genk.