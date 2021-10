UEFA ziet "geen bewijs voor racisme" na fluitconcert in Praag voor Kamara

Rangers, de Schotse landskampioen, ging eind september in de Europa League op bezoek bij Sparta Praag. In dat duel werd Rangers-middenvelder Kamara veelvuldig uitgefloten, nota bene door een publiek voornamelijk bestaande uit schoolkinderen.

De UEFA startte nadien een onderzoek naar vermeend racisme in Praag. Vrijdag kwam het met zijn oordeel naar buiten. "Onderzoeken hebben aangetoond dat het niet voldoende bewezen is dat racistisch of discriminerend gedrag aan de basis ligt om zo een tuchtprocedure op te starten tegen Sparta Praag", luidde het.

Het geschil tussen beide clubs nam begin oktober een diplomatieke wending toen de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jakub Kulhanek op Twitter aankondigde dat hij van plan was de Britse ambassadeur te "ontbieden" om de zaak te bespreken.

Kamara, geboren in Finland en met roots in Sierra Leone, kreeg eerder in maart al racistische opmerkingen van Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela in de knock-outfase van de Europa League vorig seizoen. Dat kwam Kudela uiteindelijk op een schorsing van tien wedstrijden te staan, interlands inbegrepen. Hij miste zo het EK.