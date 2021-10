De Caigny en Hoffenheim gaan stevig onderuit bij Arsenal, Cayman en Lyon winnen

Tine De Caigny stond vanavond in de spits in Londen, maar na de 2-0 bij de rust langs Little en Heath mocht de Gouden Schoen gaan rusten. Na de pauze dikten Miedema en Williamson de score nog wat aan.



Hoffenheim won vorige week zijn eerste match in groep C met 5-0 van het Deense Køge, met De Caigny in een hoofdrol. Op 10 november wacht een verplaatsing naar titelverdediger Barcelona, dat vanavond met 0-2 van de Denen won en op de eerste speeldag Arsenal klopte met 4-1.