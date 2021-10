Peter Vandenbempt: "Voetbal een spel en wielrennen een sport? Dat is al lang achterhaald"

Na de twee nederlagen in de Nations League spuwde Thibaut Courtois zijn gal over de overvolle voetbalkalender. "Wanneer krijgen we rust? Nooit. We zijn geen robots", sprak de nationale doelman.

Voetbalcommentator Peter Vandenbempt begrijpt Courtois: "Hij heeft een punt, ik geef hem overschot van gelijk."



"Als je met de medische begeleiders van topvoetballers praat, krijg je te horen dat de kwantiteit aan inspanningen niet meer gezond is."



Courtois heeft dit seizoen 60 matchen gespeeld. Is dat van het goede te veel?



"Dat is kort door de bocht", antwoordt Vandenbempt. "Het voetbal is niet meer de sport van 20 of zelfs 10 jaar geleden. Het cliché "voetbal is een spel en wielrennen een sport" vind ik al lang achterhaald."



"Voetbal is veel intenser geworden. Studies tonen aan dat het aantal afgelegde kilometers voor een speler én de kilometers in sprintmodus met 40 procent zijn toegenomen de voorbije jaren."



"Zulke inspanningen vragen meer recuperatie, maar die is er alsmaar minder. Zeker voor de topspelers die steevast doorstoten tot diep in de eindrondes van toernooien of kampioenschappen."