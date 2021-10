Gert Verheyen over Courtois: "Zegt hij dat ook als België had gewonnen?"

Luister naar de podcast van De Tribune, met Gert Verheyen en Bart Lagae

"Het vele geld dat hij verdient moet ergens vandaan komen"

"Ik snap ook dat er tegenkanting komt van gewone werknemers en zeker ook andere topsporters. Die leveren ook gigantische inspanningen, steken er ook veel tijd en moeite in en hebben ook veel stress. Maar wel voor veel minder geld. Dan hoor je snel: waar klaagt die eigenlijk over?"

Die scherpe uitspraken deden heel wat wenkbrauwen fronsen, ook die van Gert Verheyen. "Ik denk niet dat hij dat gezegd zou hebben, mocht België de Nations League gewonnen hebben. Dan zou het in ieder geval een sterker signaal geweest zijn", zegt hij in De Tribune.

"Te veel matchen per seizoen, maar dat ligt ook aan de clubs"

Gert Verheyen geeft Courtois wel gelijk als het over de overvolle kalender gaat. "Er zijn jongens die aan 60 tot 70 matchen per seizoen komen. Dat is gigantisch te veel."

"Maar ik betwijfel of enkel de UEFA en FIFA hiervoor de schuldige zijn. Dan moet Courtois ook kwaad zijn op zijn club Real Madrid, die ook voor, na en zelfs tijdens het seizoen voor het geld exhibitiematchen gaan spelen in de VS of het Midden-Oosten."

"Waar ik hem helemaal in bijtreed is dat je in een jaar zonder EK of WK niet nog eens extra matchen voor de Nations League moet spelen na het seizoen. Dat is juist de periode dat je de spelers een langere break kunt geven. Daarom vind ik het ook absurd om om de 2 jaar een WK te organiseren."

Alles in beschouwing genomen, vindt Verheyen dat Courtois zijn woorden beter had kunnen wikken en dan vooral de timing ervan. "Om het heel grof te stellen: als je jezelf verlof wil geven, kun je ook gewoon stoppen met de nationale ploeg op je 30e."