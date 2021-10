Drie Belgen in Indian Wells: Kirsten Flipkens overleeft de kwalificaties

2021 heeft Kirsten Flipkens nog niet veel geluk gebracht. Onze landgenote blesseerde zich in januari op het toernooi van Abu Dhabi en die blessure sleept ze al het hele jaar met zich mee.

Vorige week maakte ze haar comeback in Chicago, haar eerste wedstrijden sinds eind maart. Flipkens overleefde de kwalificaties in Chicago en botste in de eerste ronde op de Amerikaanse Danielle Collins.

Nu heeft Flipkens (WTA-135) ook de hoofdtabel van Indian Wells bereikt. Ze versloeg in de tweede en laatste kwalificatieronde de Poolse Katarzyna Kawa (WTA-163) in drie sets: 2-6, 6-2, 6-3. Ook in de eerste ronde had Flipkens drie sets nodig gehad om de Amerikaanse Theadora Rabman opzij te zetten.

Flipkens treft in de eerste ronde de Française Caroline Garcia (WTA-59). Als ze die wedstrijd wint, dan wacht de Amerikaanse Cori Gauff, reekshoofd 15, in de tweede ronde. Ook Kim Clijsters (dankzij een wildcard) en Elise Mertens zijn van de partij in Indian Wells.