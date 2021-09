Kirsten Flipkens verliest eerste match sinds enkelblessure

Een enkelblessure hield Kirsten Flipkens sinds april van de baan. Hierdoor tuimelde ze op de ranking naar de 135e plaats, waardoor ze in Chicago kwalificaties moest spelen.

Na zeges tegen Beckham en Marino wist Flipkens zich voor de hoofdtabel te plaatsen. Hierin kwam ze uit tegen Danielle Collins, die in augustus nog het toernooi van San José wist te winnen.

Flipkens had in de kwalificaties duidelijk haar vertrouwen en ritme opgekrikt, want ze begon met een break. Het zou de enige keer zijn in de match dat ze de service van de Amerikaanse kon ontfutselen. Na 1u21' mocht ze inpakken.

Toch zit het toernooi van Chicago er voor Flipkens nog niet op. Ze kreeg aan de zijde van Kim Clijsters een wildcard voor het dubbelspel.