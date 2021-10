Thomas Foket sluit aan bij de Rode Duivels na blessure Meunier

Meunier stond gisteren in de basis tegen Augsburg, maar werd kort na de rust én na de 2-1 (wat ook de eindstand zou zijn) gewisseld door Thorgan Hazard. De rechterflankspeler wees naar zijn knie.



Dortmund-coach Marco Rose kwam op de persconferentie na de match even terug op het voorval: "Thomas heeft sinds een aantal matchen een open wonde aan zijn knie. We moeten oppassen dat die niet gaat ontsteken. Bovendien sukkelt hij ook met een dikke teen."





"Dat zijn zaken die je van buitenaf niet zo goed ziet. Hij heeft doorgebeten, maar op een gegeven moment was het ook voor hem welletjes."

Met Foket van Reims haalt Martinez iemand van Meuniers positie bij de groep. Foket zat begin september bij de selectie voor de WK-voorrondematchen tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Hij viel alleen in in de 2e helft in Estland en legde toen de 2-5-eindstand vast.