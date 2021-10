Louis van Gaal heeft nu wel plaats voor Noa Lang bij Oranje

Louis van Gaal heeft in totaal 26 spelers opgeroepen voor de komende interlands in de voorronde voor het WK 2022. Noa Lang, die week na week bij de uitblinkers is bij Club Brugge, is er voor het eerst bij.

"Noa Lang doet het goed bij Club Brugge. Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler", legt Van Gaal uit.

Lang krijgt van Van Gaal de voorkeur op Arnaut Danjuma Groeneveld (ex-Club, nu Villarreal) en Anwar El Ghazi (Aston Villa). Wie net als Lang voor de eerste keer werd opgeroepen is Mark Flekken.

De doelman van Freiburg had vorige maand al een hint gekregen van Van Gaal dat hij een kans maakte om erbij te zijn.