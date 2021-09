Nations League: ticketverkoop begint maandag, Belgische bond krijgt 3.000 tickets

De Italiaanse autoriteiten gaven de toelating voor het gebruik van minstens 50 procent van de capaciteit van de gekozen stadions, San Siro in Milaan en het Juventus Stadium in Turijn.



Elk van de 4 deelnemende landen krijgt 3.000 tickets, exclusief voor haar supporters. De nationale bonden staan in voor de verkoop van deze tickets.



De tickets voor het algemene publiek, die vanaf maandag verkocht worden op de website van de UEFA, zijn beschikbaar vanaf 10 euro. Elke fan kan 2 tickets kopen.



De Rode Duivels spelen op donderdag 7 oktober (om 20.45 u.) hun halve finale in Turijn tegen Frankrijk. Een dag eerder, ook om 20.45 u, is er in Milaan al Italië-Spanje. De finale wordt op zondag (om 20.45 u.) gespeeld in Milaan, de troostfinale op dezelfde dag (om 15 u.) in Turijn.