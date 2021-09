Standard-voorzitter Bruno Venanzi zoekt nieuwe investeerder

Op Sclessin is er altijd wel wat te beleven. Sportief, maar ook extrasportief. Voorzitter Bruno Venanzi heeft een consultancybureau ingeschakeld om een nieuwe investeerder te zoeken voor de club. Dat melden de zakenkranten De Tijd en L'Echo en is bevestigd aan RTBF. Er is dringend vers geld nodig, want Standard kampt al geruime tijd met ernstige financiële problemen.