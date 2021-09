KV Oostende-coach Alexander Blessin verlengt contract tot 2024

Alexander Blessin was vorig jaar met KV Oostende dé revelatie van het seizoen. De kustploeg eindigde toen vijfde in de reguliere competitie en greep pas op de slotspeeldag van de play-offs naast een Europees ticket.

Oostende wil de successen van toen graag herhalen en rekent daarvoor op Blessin, die ook op de radar stond van andere clubs. KVO verlengde daarom het contract van zijn trainer tot 2024.



“Er zijn na het einde van vorig seizoen veel geruchten geweest over de toekomst van Alex", vertelt voorzitter Gauthier Ganaye. "We hadden vertrouwen in hem toen we hem afgelopen zomer aanstelden en hij leverde de speelstijl die we wilden en de resultaten waren zelfs boven verwachting. Het belangrijkste is voor ons als club om stabiliteit op te bouwen en vast te houden aan onze visie."

Ook Alexander Blessin reageerde zelf op zijn contractverlenging. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik open stond voor een verlengd verblijf bij KVO. Hier kan ik het voetbal brengen dat ik zélf wil spelen en weet ik dat ik gesteund word door Gauthier en het bestuur. Toen we vorig seizoen met 2 op 12 begonnen, was er nooit paniek, terwijl dat bij veel andere clubs wél het geval zou zijn geweest."