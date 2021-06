Matz Sels is nu 2e doelman bij Duivels: "Maar ik ervaar geen extra druk"

Simon Mignolet, de vaste stand-in voor Thibaut Courtois, haakte gisteren af met een knieblessure. Matz Sels promoveert in de hiërarchie van doelman 3 naar doelman 2. Thomas Kaminski is nu de nummer 3.

Sels, keeper van de Franse club Straatsburg, mocht het vanmiddag komen uitleggen op de dagelijkse persconferentie. Hij zei dat er voor hem bitter weinig veranderd is.

"Ik voel me vandaag niet anders dan gisteren. Dat ik nu een rijtje opschuif door het uitvallen van Simon verandert niks aan mijn gedrag en gewoontes", zei de 29-jarige Sels.

"Het is mentaal misschien een beetje anders, omdat ik nu de doublure ben van Thibaut als er iets met hem gebeurt, maar ik doe voor de rest mijn werk zoals ik het anders doe."



"Ik voel geen druk, want ik zal vrijdag niet spelen. Het enige dat ik kan doen, is klaar zijn voor het geval ik toch zou moeten spelen. Momenteel doe ik gewoon mijn ding en ben ik niet bezig met 2e of 3e keeper zijn."

Sels betoonde veel respect voor Thibaut Courtois. "De grote kracht van Thibaut is zijn mentale sterkte. Hij is altijd goed, hij heeft geen nood aan concurrentie om hem scherp te houden."

"Keeper zijn is niet eenvoudig. Je moet veel beslissingen nemen, altijd geconcentreerd zijn en klaar zijn. Zo is Thibaut. Hij is zeer sterk in zijn hoofd. Hij staat er altijd."

"Hij is ook nauwelijks geblesseerd. Met zo'n doelman heb je als coach geen enkele behoefte om iets te veranderen."